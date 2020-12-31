Абрамченко раскрыл причины роста цен на продукты

Рост цен на продукты в России был вызван несколькими причинами, считает заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко . По ее мнению, в первую очередь повлиял рост цен на продовольствие на мировом рынке, вызванный пандемией.

"Многие государства ощутили на себе спад производства: закрывались производства, фермерские хозяйства в Европе, не смогли обеспечить ни нормальную посевную кампанию, ни сбор урожая", — пояснила она в эфире "Вести FM".

При этом спрос на мировом рынке на российскую пшеницу и в целом зерно остается высоким всегда. Зерновые являются нашим основным экспортным продовольственным товаром наряду с рыбой и морепродуктами, подсолнечным маслом и кондитерскими изделиями. И по всем этим направлениям наблюдается рост экспорта, отметила Абрамченко.

Второй фактор, повлиявший на цены на внутреннем рынке, — это ослабление рубля. И третий фактор, по мнению вице-премьера, заключается в том, что в цепочке от производителя до торговой сети ее участники пытались с помощью роста цен закрыть свои издержки.