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Абрамченко назвала причины роста цен на продукты 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Абрамченко раскрыл причины роста цен на продукты
Фото: ТАСС
Рост цен на продукты в России был вызван несколькими причинами, считает заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. По ее мнению, в первую очередь повлиял рост цен на продовольствие на мировом рынке, вызванный пандемией.

"Многие государства ощутили на себе спад производства: закрывались производства, фермерские хозяйства в Европе, не смогли обеспечить ни нормальную посевную кампанию, ни сбор урожая", — пояснила она в эфире "Вести FM".

При этом спрос на мировом рынке на российскую пшеницу и в целом зерно остается высоким всегда. Зерновые являются нашим основным экспортным продовольственным товаром наряду с рыбой и морепродуктами, подсолнечным маслом и кондитерскими изделиями. И по всем этим направлениям наблюдается рост экспорта, отметила Абрамченко.
Второй фактор, повлиявший на цены на внутреннем рынке, — это ослабление рубля. И третий фактор, по мнению вице-премьера, заключается в том, что в цепочке от производителя до торговой сети ее участники пытались с помощью роста цен закрыть свои издержки.
Напомним, для стабилизации цен на базовые продукты правительство приняло целый комплекс мер. Так, Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок — дороже 46 рублей за кг. Кроме того, была повышена с 6,5 до 30% экспортная пошлина на подсолнечник. Для стабилизации цен на муку и хлеб введены вывозные пошлины на пшеницу, а для самих мукомолов и хлебопеков предусмотрена частичная компенсация на зерно и муку соответственно.
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Комментарии 1
Экономика , Виктория Абрамченко , Минпромторг , Минсельхоз , Вести ФМ
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