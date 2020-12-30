Экономист заявил об устойчивости россиян к кризисам 

Россияне стали более устойчивыми к кризисам, считает уральский экономист и аналитик Константин Селянин

По словам Селянина, в стране в последние годы возросла бытовая и финансовая сознательность граждан. Это делает россиян гораздо более устойчивыми к любым кризисам, как экономическим, так и эпидемиологическим.

«Есть, несмотря ни на что, один позитивный момент, который я не могу не отметить. Еще с 2015 года в наших людях начала проявляться тенденция осознанного и рационального потребления. Наши граждане стали гораздо меньше спонтанно тратить и гораздо больше планировать расходы своего бюджета», — сказал он в интервью E1.ru.

По мнению экономиста, эта осознанность стала проявляться и на бытовом уровне: все больше людей выключают свет, выходя из комнаты. По словам Селянина, россияне стали ближе к европейцам, которые, к примеру, прикручивают кран батареи отопления в дни, когда на улицах не холодно.

«Да, легче в будущем году не станет, но наши люди окажутся вполне готовы и к этому», — резюмировал Константин Селянин.