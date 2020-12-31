Мишустин разрешил кабмину вводить предельные цены на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит правительству вводить предельные цены на социально значимые товары. Такой шаг правительства станет возможен, если рост цен в течение 60 дней без учёта сезонного фактора будет составлять 10% и более.

Распоряжение премьера размещено на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что предельные розничные цены на отдельные виды товаров могут устанавливаться на срок не более 90 календарных дней.

За подготовку предложений об установлении предельных розничных цен на продукты отвечает Минэкономразвития (МЭР). Ведомство вместе с Минсельхозом РФ разработает порядок оценки влияния на динамику цен сезонного фактора.