Китай и Евросоюз завершили переговоры по инвестиционному соглашению. Диалог о сделке ведется с 2013 года, однако далеко не все члены содружества приняли успех переговоров с позитивом. Некоторые ссылаются на вопрос прав человека, другие указывают на необходимость координировать свои действия в отношении Пекина с США.

Завершились переговоры между Евросоюзом и Китаем о заключении торгового соглашения, которые ведутся с 2013 года. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

«ЕС имеет самый большой единый рынок в мире. Мы открыты для бизнеса, но мы привержены взаимности, равным условиям игры и ценностям. Сегодня ЕС и Китай завершили переговоры по инвестиционному соглашению», — написала она в своем Twitter, добавив, что соглашение приведет к «более сбалансированной торговле и деловым возможностям».

Теперь сделку должны одобрить все лидеры ЕС, а затем она потребует ратификации Европейского парламента . Подробности соглашения пока неизвестны, однако в Евросоюзе до сих пор нет консенсуса о его целесообразности.

Еврокомиссия уже заявила, что соглашение является успешным, поскольку оно не только увеличивает доступ к китайскому рынку для европейских инвесторов, но также решает проблему принудительной передачи технологий, непрозрачного распределения субсидий и обязывает Китай «прилагать постоянные усилия» к ратификации международной конвенции о запрещении принудительного труда.

Однако далеко не на всех членов содружества соглашение производит положительное впечатление.

Бельгия и Нидерланды высказали обеспокоенность относительно вопроса соблюдения прав человека. Польша же не довольна тем фактом, что ЕС заключает сделку, не дожидаясь инаугурации избранного президента США Джо Байдена , чья команда уже высказала обеспокоенность намерениями содружества.

«Нам нужно больше консультаций и прозрачности, чтобы привлечь наших трансатлантических союзников. Хорошая, сбалансированная сделка лучше, чем преждевременная», — отметил глава МИД Польши Збигнев Рау в своем Twitter.

Джейк Салливан , которого Байден предложил на пост советника по нацбезопасности, во время переговоров Брюсселя и Пекина призвал к «скорейшим консультациям с нашими европейскими партнерами по поводу наших общих опасений относительно экономической практики Китая».

Резкая критика исходит также со стороны Европейского парламента. «Комиссия отказалась от решения вопроса о правах трудящихся», — сказал Гринхард Бутикофер, глава парламентской делегации по отношениям с Китаем.

По его словам, простых обязательств по отказу от принудительного труда недостаточно: «Смешно пытаться продать это как успех». Критикуя соглашения, депутат также затронул тему взаимоотношений Брюсселя и Вашингтона и перехода власти в США.

«Объясните, почему три недели назад ЕС, который любит называть себя знаменосцем многосторонности, заявил, что хочет координировать свои действия с администрацией Байдена в отношении Китая, а теперь он пытается протолкнуть эту сделку незадолго до вступления Байдена в должность президента?», — задался вопросом он.

Директор Центра исследований России, Европы и Азии Тереза Фэллон в разговоре с Politico также раскритиковала планируемое инвестиционное соглашение.

«Главным результатом этой сделки с точки зрения Пекина было вбивание клина в трансатлантические отношения. И Брюссель, похоже, выполнил эти условия», — сказала она.

Официальные лица ЕС отвергают критику в отношении поспешности заключения сделки без консультации с США, подчеркивая, что Белый дом заключил свою торговую и инвестиционную сделку при Дональде Трампе . ЕС же попросту пытается добиться аналогичных условий доступа на китайский рынок, которые позволили бы Брюсселю и Вашингтону координировать свою политику в отношении Китая.

Один из источников Politico в ЕК напомнил, что Брюссель и Пекин в апреле 2019 года обязались на самом высоком политическом уровне завершить инвестиционную сделку к концу этого года, и обе стороны придерживались своих целей. В результате им удалось добиться существенного прогресса в переговорах «к огорчению некоторых из тех, кто сейчас критикует эту сделку».

Тем не менее, в Брюсселе почти нет сомнений в том, что соглашение написано под руководством Англы Меркель. Для канцлера инвестиционная сделка с Пекином — это стратегическая победа и наиболее достойное завершение председательства Германии в Совете ЕС , отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации Николай Топорнин

«Конечно, Германия хотела бы поставить такую жирную точку в этом переговорном процессе с Китаем», — отмечает он.

Председательство Германии в Совете ЕС заканчивается 31 декабря. Однако, по словам эксперта, Берлин руководствуется не только своими амбициями в стремлении заключить соглашение с Китаем. Именно эту инициативу Меркель поставила в центр повестки председательства Германии.

«Я считаю правильным и важным стремиться к хорошим стратегическим отношениям с Китаем», — заявила она 14 сентября. Именно на этот день был запланирован саммит ЕС-Китай, который пришлось отменить из-за пандемии.

«Сегодня многие европейские автомобилестроительные, в первую очередь, компании уже присутствуют на китайском рынке, выпуская огромное количестве автомобилей. Для них это очень важный рынок. То есть у двух стран-локомотивов Евросоюза, экспорто-ориентированных — это Германия и Франция — безусловно очень большой интерес в том, чтобы получить свободный доступ на китайский рынок», — отмечает Николай Топорнин.

Однако и этим не ограничивается интерес Берлина. Соглашение ЕС и Китая, которое пришлось не по вкусу США, выходит далеко за рамки торговых отношений Берлина и Пекина. Переговоры велись на фоне ухудшения экономических отношений КНР и США. Избранный президент США Джо Байден уже дал понять, что не намерен смягчать торговую политику в адрес Пекина и в этом вопросе он рассчитывал на поддержку союзников.

«Американцы рассчитывали на то, чтобы договориться с ЕС, чтобы совместно оказывать давление на Китай, но картина получилась иная. Европейцы уже устали от этих кульбитов американской администрации, им не нравится эта позиция. Они видят, что и Байден не предлагает им какого-то глубокого всеобъемлющий соглашения о стратегическом партнерстве. Европейцам абсолютно не нравится дружить с американцами против Китая — это их совершенно не устраивает, потому что они понимают, что американцы их обставят, все-таки это более мощное экономическое образование, вертикально управляемое во внешней торговле, им, конечно, проще будет конкурировать с европейцами», — отмечает эксперт.

Один из европейских дипломатов сказал Politico, что торговое соглашение ЕС и КНР поставит Брюссель с Вашингтоном на один уровень.