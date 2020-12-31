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Раскрыты последствия отключения России от SWIFT 

Павел Тиунов 2 часа назад
Решение американских властей отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT аукнется как Москве, так и Вашингтону, заявил агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. По его словам, на случай введения крупнейшей санкции у Кремля есть пара запасных вариантов.
Отключение от SWIFT грозит Москве возникновением проблем с международными расчетами. Вашингтон при этом может «нарваться» на ответные санкции в отношении американских компаний и политиков, что слишком невыгодно США в сложившихся экономических условиях, подчеркнул эксперт. При этом Тузов выразил сомнение, что американским властям так просто удастся добиться вышеуказанной санкции, поскольку штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии.
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В случае, если отключение все же состоится, то Тузов не видит в нем большой проблемы. Он напомнил, что Иран вполне успешно обходится без SWIFT. В России к тому же уже есть своя разработанная система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены все крупнейшие российские банки и кредитные организации из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Еще один способ справиться с возможным отключением от SWIFT — ввести цифровой рубль, добавил экономист. Тогда необходимости в какой-либо международной платежной системе не будет вообще.
По словам Тузова, отключение от SWIFT в любой момент обязательно спровоцирует скачок курса валют. Российский рубль, обеспеченный золотовалютными резервами, сможет в кратчайшие сроки справиться с потрясением и «вернуться в норму».
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Экономика , Видео , Центральный банк России , ЕАЭС
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