ЦБ продолжит проводить валютные интервенции 11 января

Банк России не будет продавать валюту на внутреннем рынке в рамках упреждающих мер по снижению волатильности в новогодние каникулы до 11 января. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"В новогодние каникулы не будет заявок от Федерального казначейства, и ЦБ как агент Минфина по операциям в рамках бюджетного правила не будет проводить операции", — приводятся слова источника на финансовом рынке в сообщении агентства.

В Федеральном казначействе Reuters подтвердили, что интервенции в этот период проводиться не будут. "Да, все верно, у нас нерабочие дни до 11 января", — сказал агентству источник в ведомстве.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 671,3 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.