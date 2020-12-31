В кабмине основной причиной инфляции назвали ослабление рубля

Основной вклад в ускорение инфляции в России в 2020 году внесло произошедшее ослабление рубля, влияние данного фактора на цены будет исчерпано в первом квартале 2021 года, полагает замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.
По предварительным данным Росстата, инфляция в России в 2020 году составила 4,9%. Минэкономразвития
в сентябрьской версии прогноза социально-экономического развития ожидало инфляцию по итогам года в 3,8%, впоследствии министерство повысило свои оценки до 4,6-4,8%. В 2019 году рост цен в РФ составил 3%.
"Основной вклад в ускорение инфляции в текущем году внесло произошедшее ослабление валютного курса — по оценке, около 1,5 процентного пункта (из 2,5 процентного пункта увеличения годовой инфляции в декабре по сравнению с январем). Вместе с тем, с учетом стабилизации ситуации на валютном рынке эффект переноса валютного курса, по нашей оценке, будет исчерпан в первом квартале 2021 года", — сказала Крючкова, чьи слова приводит пресс-служб министерства.
Она также отметила, что влияние на темпы роста потребительских цен в 2020 году оказала и ситуация на рынках сельскохозяйственной продукции — как российском, так и мировом.
"Рост биржевых цен на ключевые продовольственные товары, а также снижение урожая отдельных культур по сравнению с рекордными уровнями прошлого года привело к ускорению роста внутренних потребительских цен на продовольственные товары (6,7% по итогам 2020 года), в том числе на социально значимые продукты питания", — отметила замглавы Минэкономразвития.
Крючкова напомнила, что для сдерживания роста цен на социально значимые товары правительством был принят ряд мер. В частности были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз
, Минпромторг
, крупнейшие торговые сети и производители подписали их 16 декабря, они действуют до 1 апреля 2021 года.
"Видим, что принятые решения оказались эффективными — за последние две недели декабря пошли вниз цены на подсолнечное масло и сахар", — сообщила Крючкова.
Она также подчеркнула, что Минэкономразвития совместно с ответственными ведомствами продолжает оперативный мониторинг цен на потребительском рынке по всей производственной цепочке для своевременного выявления рисков роста цен на социально значимые товары.
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