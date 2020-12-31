Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0044
13.12
1.2136
21.12
13.12

Правительство увеличило дальневосточные энерготарифы 

Прайм 2 часа назад
Правительство увеличило дальневосточные энерготарифы
Фото: Прайм
Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для Дальнего Востока с 5 рублей за кВт.ч в 2020 году до 5,49 рублей за кВт.ч в 2021 году с учетом продления механизма выравнивания энерготарифов до среднероссийского уровня, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Установить на 2021 год базовый уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 5 рублей 49 копеек за киловатт-час (без учета налога на добавленную стоимость)", — говорится в распоряжении.

Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году был введен механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими. Сейчас тарифы там субсидируются за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири (ценовых зон).
Как отмечали в Минэнерго, этот механизм не затрагивает население, которое оплачивает электроэнергию по тарифам.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года, но с некоторой корректировкой начиная с 2022 года.
Так, для бюджетных организаций и предприятий ЖКХ предлагается поэтапно увеличивать тарифы в течение пяти лет, для предприятий ТЭК и промышленных потребителей в сфере добычи драгоценных металлов и камней — в течение трех лет.
Как следует из распоряжения, объем надбавки к цене на мощность для потребителей оптового энергорынка в ценовых зонах в 2021 году составит 38 миллиардов рублей.
Ранее в декабре замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс сообщал, что на 2021 год согласован объем надбавки в объеме порядка 38 миллиардов рублей, но ее снижение в течение трех-пяти лет в связи с исключением части потребителей из механизма выравнивания энерготарифов в ДФО может составить около 17-18 миллиардов рублей.
Видео дня. Росстат подсчитал, во сколько обойдутся оливье и селедка под шубой
Прайм: последние новости
Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT Основной причиной инфляции названо ослабление рубля Основной причиной инфляции названо ослабление рубля Аналитики назвали последствия возможных санкций Байдена для России Аналитики назвали последствия возможных санкций Байдена для России
Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Правительство РФ , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение