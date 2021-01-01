Назван способ распознать поддельный алкоголь

Если хотите быть уверены в безопасности и легальности вина или водки, выбирать нужно не столько конкретную бутылку, сколько место её продажи, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Нелегальный алкоголь на рынке ещё присутствует, но его оборот полностью ушёл из легального поля — в незаконные интернет-продажи , в небольшие магазинчики, где спиртное "из-под прилавка" могут продать и ночью.

"В легальной розничной торговле нелегального алкоголя сегодня нет. В 2019 году система ЕГАИС была доведена до такого уровня, когда каждая бутылка в ней прослеживается отдельно. С 1 ноября 2020 года поштучный учёт стал обязательным для всех продавцов на территории России", — отмечает эксперт.

Если вы обращали внимание, при продаже алкоголя кассир сканирует бутылку два раза — обычный штрих-код, как для любого другого товара и федеральная специальная марка. Данные передаются сразу в систему ЕГАИС.

"На сайте Роскалкогольрегулирования можно скачать специальное приложение, сканирующее марку и с его помощью самостоятельно удостовериться в легальности конкретной бутылки", — обращает внимание Буняева.

Она отмечает, что ни одна крупная розничная сеть не будет рисковать репутацией, громадными штрафами и лишением лицензии на продажу алкоголя ради нескольких бутылок "левой" водки. В больших супермаркетах любую бутылку можно брать совершенно без опаски.