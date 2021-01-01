Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0033
14.12
1.2147
21.12
13.12

Эксперт рассказал, как распознать поддельный алкоголь в магазине 

Прайм 53 минуты назад
Назван способ распознать поддельный алкоголь
Фото: РИА Новости
Если хотите быть уверены в безопасности и легальности вина или водки, выбирать нужно не столько конкретную бутылку, сколько место её продажи, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Нелегальный алкоголь на рынке ещё присутствует, но его оборот полностью ушёл из легального поля — в незаконные интернет-продажи, в небольшие магазинчики, где спиртное "из-под прилавка" могут продать и ночью.

"В легальной розничной торговле нелегального алкоголя сегодня нет. В 2019 году система ЕГАИС была доведена до такого уровня, когда каждая бутылка в ней прослеживается отдельно. С 1 ноября 2020 года поштучный учёт стал обязательным для всех продавцов на территории России", — отмечает эксперт.

Если вы обращали внимание, при продаже алкоголя кассир сканирует бутылку два раза — обычный штрих-код, как для любого другого товара и федеральная специальная марка. Данные передаются сразу в систему ЕГАИС.

"На сайте Роскалкогольрегулирования можно скачать специальное приложение, сканирующее марку и с его помощью самостоятельно удостовериться в легальности конкретной бутылки", — обращает внимание Буняева.

Она отмечает, что ни одна крупная розничная сеть не будет рисковать репутацией, громадными штрафами и лишением лицензии на продажу алкоголя ради нескольких бутылок "левой" водки. В больших супермаркетах любую бутылку можно брать совершенно без опаски.
Видео дня. Росстат подсчитал, во сколько обойдутся оливье и селедка под шубой
Прайм: последние новости
Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь, вино и пиво В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь, вино и пиво Правительство увеличило дальневосточные энерготарифы Правительство увеличило дальневосточные энерготарифы
Комментарии 1
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение