В России вступил в силу закон об удаленке 

В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон об удаленной работе и возможности совмещать дистанционный формат с офисом.

Закон вводит три основных понятия: дистанционная, временная дистанционная и комбинированная работа, передаёт РИА Новости.

Работодатель может переводить сотрудников на дистанционку без их согласия, но при этом он обязан предоставить необходимое оборудование или возместить затраты на него.

Работнику на удаленке нельзя снижать зарплату. Но его можно уволить, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины. При этом сохраняется право работающих на дистанционке быть офлайн. Нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.