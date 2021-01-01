Эксперт: хлеб в России может резко подорожать 

В России может произойти резкий рост цен на хлеб в 2021 году.

Об этом предупредил доцент Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич, сообщает URA.RU.

По его мнению, причиной станет повышение ввозных пошлин на зерно.

«Была рентабельность фантастическая, все было хорошо, но государство берет и говорит: «Через две недели будет пошлина — 25 евро на тонну зерна». И все, в следующем году получим жуткий рост цен на продовольствие. Потому что у крестьян не будет денег», — объяснил Кривелевич.

Однако не все эксперты согласны с ним. Кандидат экономических наук Константин Юрченко считает, что правительство, наоборот, старается сдержать цены на продукты.

По его словам, обычно повышение ввозных пошлин на зерно проводятся, чтобы избежать возможных дефицитов на внутреннем рынке и неподконтрольного роста цен.

«Если за границей цены на пшеницу выше, чем в нашей стране, то производителю выгоднее вывозить за границу и продавать там. Для того, чтобы рентабельность такой деятельности снизить, и появляются вывозные пошлины», — сказал Юрченко.

Он подчеркнул, что производители не потеряют в прибыли, если оставят зерно на внутреннем рынке, но сверхприбылей у них не будет.