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Без англичан: Шотландия намекнула на возвращение в ЕС 

Павел Тиунов 59 минут назад
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила в Twitter, что руководство страны в недалеком будущем намерено добиться членства в Евросоюзе (ЕС) как независимое государство. Она намекнула, что большинство шотландцев поддерживает эту идею.
1 января 2021 года был завершен переходный период по выходу Великобритании из состава ЕС. Сразу после наступления нового года Стерджен опубликовала в Twitter фотографию, на которой изображена световая иллюминация из двух слов «Scotland» и «Europe», пересекающихся знаком сердца.

«Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет», — написала первый министр, поставив в сообщении значки в виде флага Шотландии, флага Евросоюза и эмоджи в виде сердца.

В следующем твите Стерджен дала более развернутый комментарий. Она напомнила, что Северная Ирландия, например, в настоящее время является членом Совета Безопасности ООН как независимое государство. Шотландия, по ее словам, (еще) не независимая страна, поэтому выход из ЕС случился против воли ее жителей.

«Время начать управлять нашим собственным будущим», — подчеркнула Стерджен.

Ранее, как сообщал «Рамблер», первый министр Шотландии заявила, что большинство жителей страны проголосовало против выхода Великобритании из ЕС. Она предложила провести повторное голосование, а также снова подняла тему референдума по теме суверенитета. Последнее голосование о выходе Шотландии из состава Великобритании прошло в 2014 году. Тогда большинство шотландцев проголосовали против
Комментарии 1
Экономика , ЕС , Совбез ООН
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