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Байдена уличили в желании уничтожить российскую экономику 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Вассерман: Байден хочет уничтожить российскую экономику
Фото: ТАСС
Эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман уличил демократа Джозефа Байдена в намерении уничтожить российскую экономику. Интеллектуал в своем блоге на сайте телеканала РЕН ТВ заявил, что с этой целью «заваривается Третья мировая война».
Вассерман опубликовал прогноз самых важных событий, которые, по его мнению, произойдут в мире. Одним из главных станет подготовка к новой войне «по обеим сторонам океана», отметил телеведущий. Новое потрясение необходимо американским властям и мировому закулисью, «раскручивающим новую Великую депрессию», чтобы решить экономические проблемы.

«Хранители мировых капиталов снова хотят смыть свои долги чужой кровью», — написал Вассерман.

В этой связи был обеспечен приход к власти в США демократов, которые, по словам телеведущего, являются авторами почти всех антироссийских санкций.

«Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья», — отметил эрудит.

Вассерман подчеркнул, что главную роль в развязывании Третьей мировой войны отвели президенту Турции Реджепу Эрдогану, у которого есть достаточно причин для развязывания открытых боевых действий с Россией и Китаем на основе «мусульманского и уйгурского вопросов».
В своем прогнозе Вассерман также заявил, что 2021 год «пройдет под знаком коронавируса», вакцинация по всему миру затянется на три года, весной в Донбассе обострится ситуация, доллар удержится на прежних позициях и избежит падения, а российские военные продолжат разработку нового вида оружия — сверхсложной техники с возможностью беспилотного ведения войн.
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Экономика , Анатолий Вассерман , Реджеп Эрдоган , Джозеф Байден , РЕН ТВ
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