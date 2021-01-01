Вассерман: Байден хочет уничтожить российскую экономику

Эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман уличил демократа Джозефа Байдена в намерении уничтожить российскую экономику. Интеллектуал в своем блоге на сайте телеканала РЕН ТВ заявил , что с этой целью «заваривается Третья мировая война».

Вассерман опубликовал прогноз самых важных событий, которые, по его мнению, произойдут в мире. Одним из главных станет подготовка к новой войне «по обеим сторонам океана», отметил телеведущий. Новое потрясение необходимо американским властям и мировому закулисью, «раскручивающим новую Великую депрессию», чтобы решить экономические проблемы.

«Хранители мировых капиталов снова хотят смыть свои долги чужой кровью», — написал Вассерман.

В этой связи был обеспечен приход к власти в США демократов, которые, по словам телеведущего, являются авторами почти всех антироссийских санкций.

«Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья», — отметил эрудит.

Вассерман подчеркнул, что главную роль в развязывании Третьей мировой войны отвели президенту Турции Реджепу Эрдогану , у которого есть достаточно причин для развязывания открытых боевых действий с Россией и Китаем на основе «мусульманского и уйгурского вопросов».

В своем прогнозе Вассерман также заявил, что 2021 год «пройдет под знаком коронавируса», вакцинация по всему миру затянется на три года, весной в Донбассе обострится ситуация, доллар удержится на прежних позициях и избежит падения, а российские военные продолжат разработку нового вида оружия — сверхсложной техники с возможностью беспилотного ведения войн.