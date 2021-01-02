«ВВП России вырастет примерно на 1,8–1,9%, максимум — на 2%. К сожалению, это гораздо больше зависит от внешних факторов: в первую очередь от цены на нефть и газ, золото, металлы — всего того, что страна экспортирует. Внутренний спрос, госинвестиции и нацпроекты дадут прибавку к ВВП только до 0,5%».