Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0033
14.12
1.2147
21.12
13.12

Эксперты назвали два сценария для рубля в 2021 году 

Ирина Лебедева 36 минут назад
В первых числах нового года «Коммерсант» предложил читателям экономический прогноз — 2021. Ведущие эксперты поделились своим видением развития финансово-экономических процессов.
Как оказалось, их мнения во многом совпадают. Специалисты рассматривают два варианта сценария — позитивный и негативный.
Евгений Надоршин, главный экономист «ПФ Капитал», считает, что «рост ВВП будет составлять приблизительно 2,0–2,5% (меньшее значение при условии, что ситуация со второй волной коронавируса будет развиваться не очень хорошо)».
К похожим выводам пришел Самвел Лазарян, руководитель Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина РФ:

«При позитивном варианте, когда волна коронавируса слабеет и весной произойдет ослабление ограничительных мер, рост ВВП за год — 2–2,5%. В случае негативного варианта, если ограничения усилятся, устойчивых положительных темпов роста стоит ожидать только к концу года, а общий показатель роста ВВП за весь год составит порядка 0,5–1%».

Самый оптимистичный расклад представил Ярослав Кабаков, директор по стратегии группы компаний «Финам»:

«После спада ВВП в 2020 году примерно на 4% мы ожидаем, что в 2021-м рост ВВП России составит 2,8–3%».

А наиболее осторожный — Евгений Коган, президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики:

«ВВП России вырастет примерно на 1,8–1,9%, максимум — на 2%. К сожалению, это гораздо больше зависит от внешних факторов: в первую очередь от цены на нефть и газ, золото, металлы — всего того, что страна экспортирует. Внутренний спрос, госинвестиции и нацпроекты дадут прибавку к ВВП только до 0,5%».

Что же касается курса рубля, то на него также окажут влияние развитие пандемии, а также будущая политика новой администрации США и перспектива смягчения или ужесточения санкций.

«В среднем по году мы ориентируемся на уровень 75–77 руб. за доллар. При негативном сценарии развития событий рубль будет слабее — 80–82 руб. за доллар», — сообщает Лазарян.

С ним согласен Коган:

«К концу года, я думаю, мы увидим курс в районе 78–80 руб. за доллар. Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, возможно, укрепит рубль до 71–73 руб. Но это возможно только при отсутствии антироссийской санкционной политики, а я жду усиления ограничений, плюс наша политика изоляционизма повлечет ослабление до 79–80 руб».

Кабаков также не исключает, что рубль упадет ниже 80-рублевой отметки.

«Рубль будет укрепляться на фоне прогнозируемого умеренного повышения мирового спроса и цен на нефть, а также спроса на рисковые активы. В случае жестких санкций или повторения длительных локдаунов в крупных экономиках мира не исключено и временное превышение отметки в 80 руб. за доллар».

Надоршин прогнозирует еще более слабый рубль.

«С учетом ожидаемой ситуации на нефтяных рынках рубль упадет до уровня 80–85 руб. за доллар. В середине же года ожидаю небольшую коррекцию, но конец года мы завершим на тех же 85 руб. за доллар».

Как ранее писал «Рамблер», больших изменений в оценке рубля не стоит ждать вплоть до конца 2021 года. Такое мнение озвучил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. По словам чиновника, всё это время курс российской валюты останется около текущих уровней. При этом, он уточнил, что, по его мнению, в случае если у россиян есть небольшие сбережения в рублях, то их лучше продолжать хранить в отечественной валюте.
Комментарии 4
Экономика , Видео , Алексей Кудрин , Евгений Коган , Евгений Надоршин , Ярослав Кабаков , Счетная палата , ВШЭ , Администрация США , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение