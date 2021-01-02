«При позитивном варианте, когда волна коронавируса слабеет и весной произойдет ослабление ограничительных мер, рост ВВП за год — 2–2,5%. В случае негативного варианта, если ограничения усилятся, устойчивых положительных темпов роста стоит ожидать только к концу года, а общий показатель роста ВВП за весь год составит порядка 0,5–1%».
«После спада ВВП в 2020 году примерно на 4% мы ожидаем, что в 2021-м рост ВВП России составит 2,8–3%».
«ВВП России вырастет примерно на 1,8–1,9%, максимум — на 2%. К сожалению, это гораздо больше зависит от внешних факторов: в первую очередь от цены на нефть и газ, золото, металлы — всего того, что страна экспортирует. Внутренний спрос, госинвестиции и нацпроекты дадут прибавку к ВВП только до 0,5%».
«В среднем по году мы ориентируемся на уровень 75–77 руб. за доллар. При негативном сценарии развития событий рубль будет слабее — 80–82 руб. за доллар», — сообщает Лазарян.
«К концу года, я думаю, мы увидим курс в районе 78–80 руб. за доллар. Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, возможно, укрепит рубль до 71–73 руб. Но это возможно только при отсутствии антироссийской санкционной политики, а я жду усиления ограничений, плюс наша политика изоляционизма повлечет ослабление до 79–80 руб».
«Рубль будет укрепляться на фоне прогнозируемого умеренного повышения мирового спроса и цен на нефть, а также спроса на рисковые активы. В случае жестких санкций или повторения длительных локдаунов в крупных экономиках мира не исключено и временное превышение отметки в 80 руб. за доллар».
«С учетом ожидаемой ситуации на нефтяных рынках рубль упадет до уровня 80–85 руб. за доллар. В середине же года ожидаю небольшую коррекцию, но конец года мы завершим на тех же 85 руб. за доллар».