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Аналитики оценили «фактическую» инфляцию 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Аналитики оценили «фактическую» инфляцию
Фото: © РИА Новости. Игорь Руссак
Инфляция по итогам 2021 года составит 3,6%, а максимальные ее значения будут зафиксированы в I квартале. Таковы результаты консенсус-прогноза "Известий", в котором приняли участие ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств.
Их оценки укладываются в диапазон, который ожидает Центробанк — по мнению регулятора, темпы роста цен в 2021-ом будут зафиксированы в промежутке от 3,5 до 4%. Однако эксперты предупредили: инфляция, которую фактически ощутят россияне, окажется значительно выше.
Несмотря на то что в 2020 году официальная инфляция демонстрировала умеренный рост, не превышая 4,5%, реальное увеличение цен (которое замечали граждане, основываясь на покупаемых ими товарах), достигало 14%. Об этом россияне сообщили в ходе нескольких масштабных опросов.
Потребительская корзина Росстата усредненная, но от домохозяйства к домохозяйству она отличается, пояснил главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков. Поэтому для одного россиянина персональная инфляция может быть выше средней, а для другого — ниже.
Впрочем, используемую в официальной статистике корзину можно было бы приблизить к реальности, дополнив ее такой важной частью потребления, как траты на жилье. Это важнейший компонент, который оказывает влияние как на ощущение персональной инфляции, так и на поведение потребителей, заявил эксперт.
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Комментарии
Экономика , Прогноз эксперта , Александр Исаков , Росстат , ВТБ Капитал , Центральный банк России , газета "Известия"
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