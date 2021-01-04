Аналитики оценили «фактическую» инфляцию 

Инфляция по итогам 2021 года составит 3,6%, а максимальные ее значения будут зафиксированы в I квартале. Таковы результаты консенсус-прогноза "Известий", в котором приняли участие ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств.

Их оценки укладываются в диапазон, который ожидает Центробанк — по мнению регулятора, темпы роста цен в 2021-ом будут зафиксированы в промежутке от 3,5 до 4%. Однако эксперты предупредили: инфляция, которую фактически ощутят россияне, окажется значительно выше.

Несмотря на то что в 2020 году официальная инфляция демонстрировала умеренный рост, не превышая 4,5%, реальное увеличение цен (которое замечали граждане, основываясь на покупаемых ими товарах), достигало 14%. Об этом россияне сообщили в ходе нескольких масштабных опросов.

Потребительская корзина Росстата усредненная, но от домохозяйства к домохозяйству она отличается, пояснил главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков . Поэтому для одного россиянина персональная инфляция может быть выше средней, а для другого — ниже.

Впрочем, используемую в официальной статистике корзину можно было бы приблизить к реальности, дополнив ее такой важной частью потребления, как траты на жилье. Это важнейший компонент, который оказывает влияние как на ощущение персональной инфляции, так и на поведение потребителей, заявил эксперт.