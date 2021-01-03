ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть 

По его словам, которые приводятся в релизе секретариата организации, решение стран ОПЕК+, принятое 3 декабря 2020 года, дает возможность постепенно вернуть на рынок 2 млн б/ с в ближайшие месяцы. При этом страны — участницы соглашения готовы в любой момент скорректировать этот план в зависимости от ситуации на рынке. Он отметил, что разработка вакцин от коронавируса внушает оптимизм в отношении роста мировой экономики и восстановления рынка нефти.

"Мы ожидаем, что спрос на нефть сместится от падения к росту до 95,9 млн баррелей в сутки в этом году, что на 5,9 млн баррелей в сутки больше, чем в 2020 году", — сказал он.

В понедельник, 4 января 2021 года, в 17:00 мск, министры стран ОПЕК+ соберутся на очередное заседание в режиме онлайн, чтобы принять решение об уровнях добычи на февраль 2021 года. На предыдущей встрече 3 декабря они договорились наращивать добычу нефти постепенно, не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. Перед ней состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, участники которого обсудят уровень исполнения сделки в ноябре и могут вынести рекомендацию странам альянса по добыче на февраль.