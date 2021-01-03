Cтраны Африки назвали цену вакцины Pzifer непомерно высокой

Компания Pfizer предложила поставить в Африку 50 млн доз вакцины от коронавируса, созданной ею совместно с BioNTech, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Партия вакцины должна поступить с марта по конец 2021 года, однако председательствующая в Африканском союзе ЮАР назвала цену, заявленную производителями, «непомерно высокой».

В настоящее время Африканский союз ведет переговоры с рядом поставщиков вакцин. 24 декабря Африканский экспортно-импортный банк заявил, что странам континента необходимо 9 млрд долларов, чтобы закупить партию вакцины, необходимую для того, чтобы остановить распространение пандемии в Африке.

Большинство стран Африки являются участниками программы COVAX, согласно которой страны с высоким уровнем доходов оплачивают расходы на вакцину для развивающихся стран. Однако эксперты считают, что в рамках программы можно будет привить в 2021 году не более 2% населения Африки. Этого недостаточно для того, чтобы остановить эпидемию.