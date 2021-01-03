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Вакцина Pfizer оказалась не по карману странам Африки 

Вероника Полынина 2 часа назад
Cтраны Африки назвали цену вакцины Pzifer непомерно высокой
Фото: Reuters
Компания Pfizer предложила поставить в Африку 50 млн доз вакцины от коронавируса, созданной ею совместно с BioNTech, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Партия вакцины должна поступить с марта по конец 2021 года, однако председательствующая в Африканском союзе ЮАР назвала цену, заявленную производителями, «непомерно высокой».
В настоящее время Африканский союз ведет переговоры с рядом поставщиков вакцин. 24 декабря Африканский экспортно-импортный банк заявил, что странам континента необходимо 9 млрд долларов, чтобы закупить партию вакцины, необходимую для того, чтобы остановить распространение пандемии в Африке.
Большинство стран Африки являются участниками программы COVAX, согласно которой страны с высоким уровнем доходов оплачивают расходы на вакцину для развивающихся стран. Однако эксперты считают, что в рамках программы можно будет привить в 2021 году не более 2% населения Африки. Этого недостаточно для того, чтобы остановить эпидемию.
Как сообщал «Рамблер», 21 декабря в Южной Африке сообщили о новом штамме коронавируса. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. Новый штамм поражает в основном молодых людей. Власти страны считают, что мутировавший коронавирус вызвал вторую волну пандемии в ЮАР.
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Экономика , Нельсон Мандела , Pfizer , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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