Белоруссия может перенаправить часть экспорта в российские порты

Белорусские компании могут начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил вице-премьер Александр Новак

Как сообщал «Рамблер», в августе 2010 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко , а второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская . После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, а ряд европейских стран, в том числе Польша и Литва, ввел санкции против белорусских чиновников.

Лукашенко пригрозил ответить на санкции, в частности отказаться от использования порта Клайпеды для экспорта белорусской продукции. Экспорт белорусских компаний могут направить через Высоцк и Усть-Лугу (Ленинградская область).

По словам вице-премьера Александра Новака, начало поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты может начаться уже в этом году.

«Вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут [поставить] уже часть объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями», — пояснил он.

При этом вице-премьер отметил, что этот срок начала поставок «вполне реальный».