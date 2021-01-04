Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0020
15.12
1.2161
21.12
13.12

Анонсировано начало экспорта белорусских нефтепродуктов через Россию 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Белоруссия может перенаправить часть экспорта в российские порты
Фото: Рамблер
Белорусские компании могут начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил вице-премьер Александр Новак.
Как сообщал «Рамблер», в августе 2010 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, а ряд европейских стран, в том числе Польша и Литва, ввел санкции против белорусских чиновников.
Лукашенко пригрозил ответить на санкции, в частности отказаться от использования порта Клайпеды для экспорта белорусской продукции. Экспорт белорусских компаний могут направить через Высоцк и Усть-Лугу (Ленинградская область).
По словам вице-премьера Александра Новака, начало поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты может начаться уже в этом году.

«Вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут [поставить] уже часть объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями», — пояснил он.

При этом вице-премьер отметил, что этот срок начала поставок «вполне реальный».
Видео дня. В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте
Комментарии 16
Экономика , Светлана Тихановская , Александр Новак , Александр Лукашенко , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение