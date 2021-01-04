Возможные санкции новой администрации избранного президента США Джо Байдена против РФ могут привести к повышению цен на продукты и потере рабочих мест в России, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Не стоит также рассчитывать и на улучшение ситуации в вопросе выдачи американских виз и усиления научно-образовательных обменов, общая напряженная атмосфера в двусторонних отношениях окажет влияние и на эти сферы.

Продукты дорожают, рубль ослабляется

Большинство российских и зарубежных аналитиков сходятся во мнении, что новая американская администрация усилит санкционное давление на Москву, особенно в свете последних обвинений Вашингтона в якобы причастности российской стороны к кибератакам на ряд государственных ведомств. Американские санкции, в случае их введения, в первую очередь ударят по российской экономике и как следствие инфляции могут привести к повышению цен на продукты и потере доходов определённых слоёв населения, полагает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев

"Если вводятся санкции против конкретных предприятий и они теряют рынок, теряют доступ к каким-то технологиям, то да, это влияет на их деятельность и потенциально может повлиять на рабочие места конкретных людей и их зарплаты. Это вопрос влияния на конкретные предприятия, которые попадают в санкционные списки. А во-вторых, если темп экономики замедляется, то кто-то не получает работу, теряет доход из-за инфляции. Страдает прежде всего средний класс, незащищенные слои граждан, дорожают продукты, инфляция может ускоряться", — считает эксперт.

"Если говорить об инфляции, то санкции — это один из политических рисков, которые учитываются всегда инвестором, частным сектором. Конечно, у нас торговля с США не так велика, но тем не менее это тоже фактор, который будет подстегивать инфляционные ожидания. Но что особо важно — если к этим ограничительным мерам присоединятся американские союзники, вот тогда это будет серьезно для нас", — пояснил эксперт.

Что касается курса рубля, то риск неблагоприятных политических ожиданий может не дать укрепиться российской нацвалюте, считает Кортунов.

"Если Байден изберет курс диалога и не будет начинать свою работу с нового раунда санкций, тогда, скорее всего, у рубля появится шанс, чтобы укрепиться. Но пока говорить об этом как о неизбежности или даже высокой вероятности я бы не стал. До тех пор, пока не будет ясна общая стратегия Байдена в отношении России, в том числе подход администрации к санкциям, то до тех пор рубль будет считаться очень рискованной валютой, и он будет стоить меньше, чем он реально стоит", — заметил он.

Однако, обращает внимание Кортунов, все-таки надо учитывать, что американская политика, хоть и важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на курс рубля. Гораздо более значимый фактор — цены на нефть и в целом состояние мировой энергетики, многое будет зависеть от этого, подчеркнул он. Аналогичное мнение высказал и Тимофеев, напомнивший о ситуации в 2014 года, когда санкции наложились на спад цен на нефть и это вылилось в инфляцию.

Проблемы с поездками и образованием в Штатах

Напряжение в российско-американских отношениях может отражаться не только на финансовом благополучии граждан, но и в таких областях как туризм и образование, отметил Кортунов. Эксперт привёл в пример недавнее заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон закрывает генконсульство во Владивостоке и, возможно, в Екатеринбурге.

"Естественно, это будет означать, что возникнут сложности с получением американских виз. Одно дело жителю Владивостока получать ее у себя дома, другое дело — ехать в Москву или даже, скорее, в Сеул. Такие вещи к сожалению, будут иметь место быть", — считает он.

Эксперт напомнил, что число российских туристов, регулярно посещающих США, достаточно большое, не стоит забывать о смешанных российско-американских браках, для всех этих групп людей сложностей с оформлением документов станет больше.

С приходом новой администрации к власти могут быть последствия и в научно-образовательных отношениях двух стран, предполагает Кортунов.

"Даже если это не будет включено в какие-то официальные санкции, понятно, что общая атмосфера будет влиять. Какие-то американские университеты, научные центры будут избегать партнерства с Россией, просто чтобы не рисковать. Хотя поскольку США никогда не были основным нашим партнером в торговле и в гуманитарной сфере, то последствия могут быть небольшими. Но они могут быть такими, если американскому примеру последуют большинство стран Евросоюза. Тогда последствия будут более значительными и затронут большее количество людей", — резюмировал он.

При этом, указал Корутнов, Байден может даже увеличить число образовательных обменных программ, но тут для выезжающих российских ученых и студентов может стать проблемой отношение начальства и коллег.