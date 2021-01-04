Продукты дорожают, рубль ослабляется
"Если вводятся санкции против конкретных предприятий и они теряют рынок, теряют доступ к каким-то технологиям, то да, это влияет на их деятельность и потенциально может повлиять на рабочие места конкретных людей и их зарплаты. Это вопрос влияния на конкретные предприятия, которые попадают в санкционные списки. А во-вторых, если темп экономики замедляется, то кто-то не получает работу, теряет доход из-за инфляции. Страдает прежде всего средний класс, незащищенные слои граждан, дорожают продукты, инфляция может ускоряться", — считает эксперт.
"Если говорить об инфляции, то санкции — это один из политических рисков, которые учитываются всегда инвестором, частным сектором. Конечно, у нас торговля с США не так велика, но тем не менее это тоже фактор, который будет подстегивать инфляционные ожидания. Но что особо важно — если к этим ограничительным мерам присоединятся американские союзники, вот тогда это будет серьезно для нас", — пояснил эксперт.
"Если Байден изберет курс диалога и не будет начинать свою работу с нового раунда санкций, тогда, скорее всего, у рубля появится шанс, чтобы укрепиться. Но пока говорить об этом как о неизбежности или даже высокой вероятности я бы не стал. До тех пор, пока не будет ясна общая стратегия Байдена в отношении России, в том числе подход администрации к санкциям, то до тех пор рубль будет считаться очень рискованной валютой, и он будет стоить меньше, чем он реально стоит", — заметил он.
Проблемы с поездками и образованием в Штатах
"Естественно, это будет означать, что возникнут сложности с получением американских виз. Одно дело жителю Владивостока получать ее у себя дома, другое дело — ехать в Москву или даже, скорее, в Сеул. Такие вещи к сожалению, будут иметь место быть", — считает он.
"Даже если это не будет включено в какие-то официальные санкции, понятно, что общая атмосфера будет влиять. Какие-то американские университеты, научные центры будут избегать партнерства с Россией, просто чтобы не рисковать. Хотя поскольку США никогда не были основным нашим партнером в торговле и в гуманитарной сфере, то последствия могут быть небольшими. Но они могут быть такими, если американскому примеру последуют большинство стран Евросоюза. Тогда последствия будут более значительными и затронут большее количество людей", — резюмировал он.
"Возможно, сам факт участия в американской образовательной программе будет восприниматься как минус для участника. Если раньше человек мог поехать поучиться в США, вернуться в Россию и рассчитывать на быструю успешную карьеру, то я не уверен, что эта ситуация сохранится в условиях острого политического конфликта", — добавил он.