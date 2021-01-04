Экономист: «Украина шаг за шагом движется к дефолту»

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Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, экс-министр заявил, что страна движется к дефолту.

Суслов отметил, что бюджет 2021 года принят с дефицитом в 5,5% ВВП, что почти вдвое больше международных норм — 3%.

"Это значит, что Украина не смогла сократить свои расходы при падающей экономике", — пояснил он.

Бывший министр добавил, что за прошедший год украинская экономика упала на 5-6% и заложенный на 2021-й рост в 4,7% не позволит восстановиться до показателей 2019 года.

Суслов обратил внимание, что в конце прошлого года власти страны продали ценных бумаг на 70 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей. — Прим. ред.) под "неадекватный процент", чтобы выполнить бюджет.

"В новом году нам придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов", — предупредил экономист.

Он подчеркнул, что в настоящее время треть бюджетных доходов идет на обслуживание долга.

"Украина шаг за шагом движется к дефолту, не желая урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов", — констатировал Суслов.

В качестве мер по сокращению расходов специалист предложил навести порядок на таможне и пресечь потоки контрабанды, ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, стимулировать развитие производственного сектора и перейти к протекционизму в экономической политике.

Кроме того, экс-министр раскритиковал условия, на которых МВФ предоставляет Киеву кредиты. Суслов отметил, что займы выдаются под низкие проценты, но взамен организация выдвигает жесткие требования и фактически берет страну под внешнее управление.

"Такова наша плата за огромную дыру в бюджете: на наш огромный дефицит бюджета завязана наша колоссальная внешняя зависимость", — заключил экономист.