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Россия введет пошлину на экспорт сои 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Россия введет пошлину на экспорт сои
Фото: РИА Новости
Россия с 1 февраля по 30 июня 2021 года вводит пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС, ставка пошлины составит 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Предложение о введении пошлины на экспорт сои было одобрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции в декабре. Минэкономразвития РФ указывало, что введение пошлины обусловлено ростом мировых цен на данную продукцию и направлено на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны.
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Экономика , Минэкономразвития , ЕАЭС
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