Россия введет пошлину на экспорт сои 

Россия с 1 февраля по 30 июня 2021 года вводит пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС, ставка пошлины составит 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Предложение о введении пошлины на экспорт сои было одобрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции в декабре. Минэкономразвития РФ указывало, что введение пошлины обусловлено ростом мировых цен на данную продукцию и направлено на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны.