Администрация нового президента США Джо Байдена продолжит санкционное давление на Россию, считают опрошенные РИА «Новости» эксперты.

Возможные новые санкции в отношении РФ в первую очередь отразятся на российской экономике, приведут к инфляции, повышению цен на продукты и потере доходов определенных слоев населения. Такое мнение высказал программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев

«Если вводятся санкции против конкретных предприятий, и они теряют рынок, теряют доступ к каким-то технологиям, то да, это влияет на их деятельность и потенциально может повлиять на рабочие места конкретных людей и их зарплаты», — пояснил Тимофеев.

По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, санкции — это один из политических рисков и фактор, который будет подстегивать инфляционные ожидания. Он отмечает, что возможность санкций может не дать укрепиться российской нацвалюте.

До тех пор пока позиция Байдена в отношении России неясна, рубль будет оставаться очень рискованной валютой и будет стоить меньше, чем он на самом деле стоит, подчеркивает Кортунов.

По мнению эксперта, напряженность в отношениях с США также может отражаться на туризме и образовании. Он напомнил, что Вашингтон собирается закрыть генконсульство во Владивостоке и, возможно, в Екатеринбурге, что приведет к новым проблемам с получением американских виз и оформлением других документов.