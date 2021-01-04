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Приход Байдена к власти в США грозит потерей рабочих мест в России 

Вероника Полынина 1 час назад
Администрация нового президента США Джо Байдена продолжит санкционное давление на Россию, считают опрошенные РИА «Новости» эксперты.
Возможные новые санкции в отношении РФ в первую очередь отразятся на российской экономике, приведут к инфляции, повышению цен на продукты и потере доходов определенных слоев населения. Такое мнение высказал программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

«Если вводятся санкции против конкретных предприятий, и они теряют рынок, теряют доступ к каким-то технологиям, то да, это влияет на их деятельность и потенциально может повлиять на рабочие места конкретных людей и их зарплаты», — пояснил Тимофеев.

По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, санкции — это один из политических рисков и фактор, который будет подстегивать инфляционные ожидания. Он отмечает, что возможность санкций может не дать укрепиться российской нацвалюте.
Байдена уличили в желании уничтожить российскую экономику
До тех пор пока позиция Байдена в отношении России неясна, рубль будет оставаться очень рискованной валютой и будет стоить меньше, чем он на самом деле стоит, подчеркивает Кортунов.
По мнению эксперта, напряженность в отношениях с США также может отражаться на туризме и образовании. Он напомнил, что Вашингтон собирается закрыть генконсульство во Владивостоке и, возможно, в Екатеринбурге, что приведет к новым проблемам с получением американских виз и оформлением других документов.
Как сообщал «Рамблер», 3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования. Действующий глава государства Дональд Трамп получил 232 голоса, его соперник Джо Байден — 306. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.
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Экономика , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Иван Тимофеев , РИА Новости
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