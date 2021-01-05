Мониторинг, организованный Генпрокуратурой России , позволил пресечь попытки роста цен с начала пандемии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В условиях распространения коронавируса для защиты прав граждан прокуроры стали активнее работать с сообщениями о нарушениях законодательства о ценообразовании на продовольственные товары.

«Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах», — сообщили в Генпрокуратуре.

Только в первом полугодии 2020 года проверки помогли вскрыть более 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары, для их устранения внесено свыше 270 представлений.

«К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 330 виновных лиц. Для предупреждения случаев необоснованного повышения цен прокурорами объявлено более 540 предостережений», — добавили в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что российские прокуроры за время пандемии добились погашения возникавших долгов по зарплате почти на 23 млрд рублей.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, в условиях пандемии на особом контроле прокуроров находятся вопросы качественного и своевременного оказания медицинской помощи, повсеместно пресекались нарушения порядка ценообразования и обеспечения минимального перечня лекарственных средств в аптечных организациях. Также прокуроры следили за вопросами обеспеченности медучреждений. Так, по представлениям прокуроров во Владикавказе (Северная Осетия-Алания) и Белогорске (Амурская область) в учреждениях здравоохранения были запущены в эксплуатацию аппараты ИВЛ, восстановлена работоспособность компьютерного томографа. Третьим приоритетным направлением работы прокуроров в условиях пандемии была защита прав граждан на получение социальной помощи. Так, в Республике Алтай, Волгоградской и Костромской областях прокуроры пресекали факты нарушений сроков рассмотрения заявлений и отказов органов соцзащиты в назначении выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.