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Генпрокуратура заявила о попытках повышения цен на продукты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Мониторинг, организованный Генпрокуратурой России, позволил пресечь попытки роста цен с начала пандемии, сообщили в пресс-службе ведомства.
В условиях распространения коронавируса для защиты прав граждан прокуроры стали активнее работать с сообщениями о нарушениях законодательства о ценообразовании на продовольственные товары.
Названы правительственные меры по снижению цен на продукты
Инспекторы наладили мониторинг, взаимный обмен информацией с Федеральной антимонопольной службой, организовали регулярные надзорные проверки, отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

«Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах», — сообщили в Генпрокуратуре.

Только в первом полугодии 2020 года проверки помогли вскрыть более 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары, для их устранения внесено свыше 270 представлений.

«К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 330 виновных лиц. Для предупреждения случаев необоснованного повышения цен прокурорами объявлено более 540 предостережений», — добавили в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что российские прокуроры за время пандемии добились погашения возникавших долгов по зарплате почти на 23 млрд рублей.
Как подчеркнули в Генпрокуратуре, в условиях пандемии на особом контроле прокуроров находятся вопросы качественного и своевременного оказания медицинской помощи, повсеместно пресекались нарушения порядка ценообразования и обеспечения минимального перечня лекарственных средств в аптечных организациях. Также прокуроры следили за вопросами обеспеченности медучреждений. Так, по представлениям прокуроров во Владикавказе (Северная Осетия-Алания) и Белогорске (Амурская область) в учреждениях здравоохранения были запущены в эксплуатацию аппараты ИВЛ, восстановлена работоспособность компьютерного томографа. Третьим приоритетным направлением работы прокуроров в условиях пандемии была защита прав граждан на получение социальной помощи. Так, в Республике Алтай, Волгоградской и Костромской областях прокуроры пресекали факты нарушений сроков рассмотрения заявлений и отказов органов соцзащиты в назначении выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
В начале декабря Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары.
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Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Генпрокуратура РФ , ФАС , ИТАР-ТАСС
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