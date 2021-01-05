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Страны ОПЕК+ не смогли договориться 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Страны ОПЕК+ не смогли договориться
Фото: Reuters
Россия и Саудовская Аравия 4 января разошлись во мнениях по поводу увеличения добычи нефти, в итоге встреча стран ОПЕК+ была перенесена на следующий день. Об этом пишет «Интерфакс».
Как сообщал «Рамблер», в марте после провала переговоров с Россией Саудовская Аравия нарастила производство, и на фоне снижения спроса из-за пандемии COVID-19 нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке. В итоге, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась практически до уровня 2010 года.
При этом с августа ОПЕК+ были ослаблены ограничения до 7,7 миллиона баррелей в сутки, а на январь договорились о сокращениях на 7,2 миллиона. В альянсе условились принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, а параметры соглашения подразумевают, что она может быть как увеличена, так и уменьшена. 25 декабря 2020 года вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия готова поддержать дальнейший рост добычи нефти в случае стабильной ситуации на рынке.
Уже перед встречей министров стран ОПЕК+ стало понятно, что консенсус не достигнут, так как к компромиссу не пришел технический комитет организации. В результате для дополнительных консультаций министров понадобилось отложить заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
Но и в ходе JMMC, где лидерами являются Россия и Саудовская Аравия, также не удалось достигнуть договоренностей из-за диаметрально противоположных позиций сторон.
По данным осведомленных источников, Россия выступила за рост добычи нефти, Саудовская Аравия — за сохранение январских квот. В итоге вопрос был вынесен на всеобщее обсуждение и министр энергетики Саудовской Аравии напомнил, что спрос на нефть пока до конца не восстановился и призвал страны ОПЕК+ к осторожности. Новак же выразил надежду, что ОПЕК+ сможет принимать решения о восстановлении добычи с учетом ситуации на рынке.

«Надеюсь, что в 2021 году мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе, в результате вакцинации, которая уже происходит во многих странах, вакцинация населения», — подчеркнул вице-премьер РФ.

В итоге переговоров стало понятно, что за увеличение добычи еще на 0,5 млн б/с с февраля выступили только Россия и Казахстан. Азербайджан занял нейтральную позицию и после часового перерыва призвал перенести встречу на 5 января. Не исключено, что до нового заседания состоятся закрытые переговоры, которые позволят прийти к совместному решению, отмечает агентство.
Видео дня. В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте
Комментарии 4
Экономика , Александр Новак , Интерфакс
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