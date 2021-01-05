В России ужесточат операции с криптовалютами 

Вопрос с криптовалютами будет взят под жесткий контроль как в России, так и в других странах. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Дальше будет только больше и больше контроля над держанием криптовалют. Очевидно, что в ближайшее время, я думаю, даже в текущем 2021 году, вопрос будет взят под жесткое регулирование фактически во всех странах», — пояснил парламентарий.

По мнению Аксакова, накопления граждан в электронном виде должны облагаться налогом, а если доходы не будут декларироваться, то могут последовать штрафные санкции вплоть до уголовного дела.

При этом, по его словам, пока ничего не предвещает внесения поправок в законодательство и признание криптовалюты как средства платежа на территории России.

«В России использование биткоина и других криптовалют как средства платежа запрещено», — напомнил он.

«Рамблер» писал, что ранее стоимость биткоина, достигшая на днях исторического максимума в 34 тысячи долларов, упала на 10%.

Согласно информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену на биржах, биткоин, на долю которого приходится около 70% рынка криптовалют, подешевел 4 января до 30824 долларов.