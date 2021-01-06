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На Украине оценили сумму выплат по долгам МВФ в 2021 году 

News.ru и ещё 2 1 час назад
На Украине оценили сумму выплат по долгам МВФ в 2021 году
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Украина в 2021 году должна будет сделать выплаты в пользу Международного валютного фонда (МВФ) на сумму около $1,7 млрд Фонд ждёт первой выплаты от Киева уже 1 февраля, сообщили украинские СМИ.
Как свидетельствует график выплат, на который ссылается издание «Украинские новости», в 2021 году Киев должен выплатить МВФ 1154,694 млн специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно порядка $1,67 млрд, сообщает ПРАЙМ.
Уточняется, что первый платёж Украина должна будет совершить уже 1 февраля. Его размер — около 50,68 млн СПЗ. Следующий платёж от Киева МВФ ждёт затем уже через три дня — 4 февраля. Его сумма будет уже выше — 98,5 млн СПЗ.
Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября 2020 года украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина не получит транш в рамках программы экстренной финансовой помощи от МВФ, финансовый институт оставил Киев за бортом программы emergency finаnce.
Ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что МВФ относится к Украине, как к «дойной корове», а к украинцам, как к «дешёвым развитым рабам».
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Комментарии 5
Экономика , Вадим Рабинович , Сергей Марченко , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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