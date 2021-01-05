Новак назвал «новогодним подарком» решение Эр-Рияда по нефти

Решение Саудовской Аравии в феврале и марте дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ — новогодний подарок мировому рынку нефти. Об этом сообщил премьер-министр РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.

"Об этом (о решении о дополнительном сокращении добычи нефти — прим. ТАСС) знал только один человек, видимо, он (министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман — прим. ТАСС). Поэтому — это новогодний подарок для нефтяного рынка, который сегодня переполнен, для того, чтобы снизить остатки (запасов нефти — прим. ТАСС) более быстрыми темпами", — сказал Новак.

"Конечно, мы считаем, что Саудовская Аравия вносит свой большой, значительный вклад в ситуацию с восстановлением нормального уровня запасов на мировых рынках", — добавил он.

Вице-премьер также сообщил, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в ноябре 2020 года была выполнена более чем на 100%.

"Мы подвели итоги исполнения соглашения за предыдущий период, это ноябрь. Уровень был очень высокий — более 100%", — сказал Новак.

Он отметил, что страны ОПЕК+ демонстрируют свою приверженность исполнению принятых решений.