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Всемирный банк дал прогноз по росту российского ВВП 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Всемирный банк спрогнозировал рост российского ВВП в 2021 году
Фото: nsn.fm
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП в России в 2021 году на 2,6%, сообщает РИА Новости.
Как указано в прогнозе по развитию мировой экономики, экономика страны — крупнейшая в европейском и центральноазиатском регионе, однако ускорение экономического роста будет небольшим.
При этом в 2022 году рост российского ВВП ускорится до 3%.
Отмечается, что экономический рост связан с борьбой с пандемией коронавируса. По данным Всемирного банка, росту ВВП поспособствует вакцинация, меры экономической поддержки, а также увеличение цен на промышленное сырьё.
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Экономика , Всемирный Банк , РИА Новости
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