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Банки начали передавать в ФНС данные об электронных кошельках 

Прайм 58 минут назад
Банки начали передавать в ФНС данные об электронных кошельках
Фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова
Российские банки с 6 января начали сообщать в Федеральную налоговую службу (ФНС) об открытии и закрытии электронных кошельков с полной и упрощенной идентификацией. При этом данные о конкретных операциях и остатках будут передаваться только по специальному запросу налогового органа.
Аналогичную информацию в отношении банковских счетов физических лиц банки сообщают в налоговые органы еще с 2014 года. Это требование распространяется и на расчетные счета, и на депозиты.

"Кредитные организации будут сообщать об открытии и закрытии персонифицированных и упрощенно идентифицированных кошельков. По неидентифицированным кошелькам сведения по-прежнему передаваться не будут. Как и раньше, информация о конкретных операциях и остатках передается только по специальному запросу налогового органа", — пояснил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Для потребителей ничего не изменится, отметил при этом эксперт. Кредитные организации самостоятельно сформируют отчеты в ФНС и направят их в электронной форме. Получаемая информация может быть актуальна, например, при взыскании долгов по налогам, алиментам, другим обязательным платежам. Поэтому добропорядочных клиентов это не затронет, подчеркнул Достов.
Ассоциация активно работает с регуляторами, чтобы эта интеграция банков и фискальных органов прошла безболезненно и эффективно. Это особенно актуально для тех участников рынка, которые не открывают банковские счета, поэтому не имеют опыта информационной интеграции с налоговыми органами.
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Комментарии 3
Экономика , Виктор Достов , Федеральная налоговая служба , РИА Новости
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