Мишустин распорядился создать особую экономическую зону в Красноярском крае

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Красноярском крае. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте кабмина.

" Предусмотрен запуск ОЭЗ "Красноярская технологическая долина". На сегодняшний день с потенциальными резидентами заключено шесть соглашений. Речь идет о производителях промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа— и машиностроения. Планируется, что к 2030 году на базе ОЭЗ появится около 1,3 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций превысит 16 млрд рублей", — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что также в Омске откроется ОЭЗ "Авангард, на территории которой будут размещены и нефтехимические производства, благодаря чему в область к 2030 году удастся привлечь более 23 млрд рублей инвестиций.

Особая экономическая зона — один из инструментов развития экономики на местах. Размещение в ней дает бизнесу ряд преимуществ: минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции, снижение арендных платежей.

Кроме того, резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющих компаний при реализации инвестпроектов.