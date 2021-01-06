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Уровень экономической надежды россиян упал до минимума 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Уровень экономической надежды россиян упал до минимума
Фото: РИА Новости
Индекс экономической надежды россиян в 2020 году упал до минус 41 процентного пункта, что стало одним из самых низких показателей за все время наблюдений. Об этом со ссылкой на исследование Gallup International сообщает РБК.
По данным исследования, которые предоставил изданию «Ромир», только 6% опрошенных россиян считают, что 2021 год станет периодом экономического процветания. 40% респондентов уверены, что наступивший год будет таким же как 2020, а 47% готовятся к тому, что он станет годом экономических проблем. При этом 8% затруднились ответить на вопрос.
Наиболее низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он был на уровне минус 43 процентных пункта. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. А на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 п.п.
Негативно оценили перспективы экономического процветания в этом году и жители Великобритании. Там индекс экономической надежды оказался на уровне минус 63 п.п.
"Рамблер" писал, что ранее в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. Ученые, изучив ранее не известный штамм, отметили, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом специалисты еще не пришли к единому мнению, насколько опасен новый тип коронавируса для человека. Британский штамм коронавируса уже выявили в Канаде, Франции, Норвегии, Японии и финском районе Кюменлааксо, граничащем с Выборгом.
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