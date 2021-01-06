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Экономист сравнил кризисы 1998 и 2020 годов в России 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Экономист сравнил кризисы 1998 и 2020 годов в России
Фото: globallookpress.com
По масштабу экономического спада кризис 1998 год был «куда суровее» кризиса 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook написал экономист Сергей Хестанов.

«Сейчас — больше влияние психологических факторов, а в 1998 г — суровая девальвация», — пояснил он.

При этом экономист отметил «животворящее влияние», которое девальвация 1998 года оказала на сельское хозяйство и часть пищевой индустрии России.

«Мороженщики, пивобезалкогольная промышленность — с колен встали», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», согласно исследованию Gallup International, индекс экономической надежды россиян в 2020 году упал до минус 41 процентного пункта, что стало одним из самых низких показателей за все время наблюдений. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.). При этом только 6% опрошенных россиян сочли, что 2021 год станет периодом экономического процветания, а 47% назвали его годом экономических проблем.
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Экономика , Сергей Хестанов
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