Трамп запретил американцам пользоваться китайскими приложениями 

Действующий президент США Дональд Трамп запретил гражданам страны осуществлять сделки посредством восьми китайских мобильных приложений, сообщает агентство Reuters. По его словам, нововведение необходимо для сохранения национальной безопасности.

Речь о приложениях Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. Трамп запретил транзакции с лицами, которые контролируют их, то есть с гражданами Китая. В тексте указа за авторством главы государства говорится, что через мобильные приложения китайские власти получают доступ к личной и конфиденциальной информации американцев и таким образом могут продвигать выгодную для КНР экономическую повестку. Национальный лидер добавил, что сложившаяся ситуация несет прямую угрозу национальной безопасности.

Известно, что документ вступит в силу через 45 дней — 1 февраля. Избранный президент США Джо Байден может аннулировать указ своего предшественника.

При этом Кошкин допустил, что Байден будет более гибок и изобретателен в американо-китайских отношениях и с большой долей вероятности отменит указ Трампа.