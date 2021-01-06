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Трамп запретил американцам пользоваться китайскими приложениями 

Павел Тиунов 3 часа назад
Трамп запретил американцам пользоваться китайскими приложениями
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп запретил гражданам страны осуществлять сделки посредством восьми китайских мобильных приложений, сообщает агентство Reuters. По его словам, нововведение необходимо для сохранения национальной безопасности.
Речь о приложениях Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. Трамп запретил транзакции с лицами, которые контролируют их, то есть с гражданами Китая. В тексте указа за авторством главы государства говорится, что через мобильные приложения китайские власти получают доступ к личной и конфиденциальной информации американцев и таким образом могут продвигать выгодную для КНР экономическую повестку. Национальный лидер добавил, что сложившаяся ситуация несет прямую угрозу национальной безопасности.
Известно, что документ вступит в силу через 45 дней — 1 февраля. Избранный президент США Джо Байден может аннулировать указ своего предшественника.
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с корреспондентом BFM заявил, что это «последний аккорд» Трампа в противостоянии с Китаем. Эксперт подчеркнул, что американский президент не раз обвинял КНР в краже интеллектуальной собственности и шпионаже и таким образом «хочет завершить начатое».
При этом Кошкин допустил, что Байден будет более гибок и изобретателен в американо-китайских отношениях и с большой долей вероятности отменит указ Трампа.
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Экономика , Павел Кошкин , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИСКРАН , Business FM , Reuters
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