В России создадут две зоны со сниженными налогами для бизнеса

Список особых экономических зон (ОЭЗ), где снижены налоги, есть таможенные преференции и другие льготы для предпринимателей, пополнится двумя новыми местами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Сегодня территории страны действуют 36 таких зон.

О создании еще двух распорядился премьер-министр Михаил Мишустин . Одна из них — в Омске будет носить название «Авангард», где будут расположены нефтехимические предприятия. Благодаря ОЭЗ планируется создать в регионе более 700 новых рабочих мест и привлечь около 23 млрд рублей в качестве инвестиций.

Еще одна новая ОЭЗ будет создана в Красноярском крае. «Красноярская технологическая долина» станет местом концентрации производителей промышленного оборудования, а также изготовителей оборудования для авиа— и машиностроения. Благодаря ей в регионе планируется воздать более 1300 новых рабочих мест и привлечь в регион более 16 млрд рублей инвестиций.

В настоящее время в России функционируют 36 особых экономических зон, которые делятся на четыре категории: промышленность, технологии, туризм и логистика. Бизнесмены, размещающие свои предприятия в ОЭЗ, получают таможенные льготы, сниженные налоги, более низкие арендные ставки, отсутствие административных барьеров и другие преференции.