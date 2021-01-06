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В России создадут две новые зоны со сниженными налогами для бизнесменов 

Павел Тиунов 2 часа назад
В России создадут две зоны со сниженными налогами для бизнеса
Фото: ТАСС
Список особых экономических зон (ОЭЗ), где снижены налоги, есть таможенные преференции и другие льготы для предпринимателей, пополнится двумя новыми местами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Сегодня территории страны действуют 36 таких зон.
О создании еще двух распорядился премьер-министр Михаил Мишустин. Одна из них — в Омске будет носить название «Авангард», где будут расположены нефтехимические предприятия. Благодаря ОЭЗ планируется создать в регионе более 700 новых рабочих мест и привлечь около 23 млрд рублей в качестве инвестиций.
Еще одна новая ОЭЗ будет создана в Красноярском крае. «Красноярская технологическая долина» станет местом концентрации производителей промышленного оборудования, а также изготовителей оборудования для авиа— и машиностроения. Благодаря ей в регионе планируется воздать более 1300 новых рабочих мест и привлечь в регион более 16 млрд рублей инвестиций.
В настоящее время в России функционируют 36 особых экономических зон, которые делятся на четыре категории: промышленность, технологии, туризм и логистика. Бизнесмены, размещающие свои предприятия в ОЭЗ, получают таможенные льготы, сниженные налоги, более низкие арендные ставки, отсутствие административных барьеров и другие преференции.
Первая компания зарегистрировалась в ОЭЗ 15 лет назад. За это время список резидентов пополнился на 778 организаций. В Минэкономразвития подсчитали, что с помощью ОЭЗ в страну было привлечено более 440 миллиардов рублей инвестиций.
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Экономика , Михаил Мишустин , Минэкономразвития
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