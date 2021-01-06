Пекин анонсировал ответ США на запрет китайских приложений 

Ранее, как сообщал «Рамблер», действующий президент США Дональд Трамп запретил американцам осуществлять сделки посредством восьми китайских мобильных приложений: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. Глава государства запретил транзакции с лицами, которые контролируют их, то есть с гражданами Китая.

В тексте указа говорится, что через мобильные приложения китайские власти получают доступ к личной и конфиденциальной информации американцев и таким образом могут продвигать выгодную для КНР экономическую повестку. Национальный лидер добавил, что сложившаяся ситуация несет прямую угрозу национальной безопасности.

Комментируя ситуацию, Хуа Чуньин назвала инициативу Трампа еще одним примером «запугивания, произвола и гегемонии США». По её словам, американские власти пользуются концепцией национальной безопасности для того, чтобы подавлять иностранные компании.