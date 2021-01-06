Медь рекордно подорожала из-за ситуации в США 

Стоимость меди на международном рынке обновила 8-летний максимум, сообщает издание Investing.com со ссылкой на Reuters. Эксперты связывают рост цен на металл со скорым приходом демократов к власти в США.

Так, аналитик компании Marex Spectron Анна Стаблум отметила, что в настоящее время члены демократической партии в США намерены взять под контроль Сенат. Если им удастся реализовать задуманное, то избранному президенту страны Джо Байдену впоследствии будет легче продвигать свою политику.

«Его партия проголосовала за большее количество стимулов (стимулирование экономики — прим. ред.), чем республиканцы», — пояснила эксперт.

По ее словам, в ожидании вливания средств в американскую экономику вверх поползла стоимость медных фьючерсов. Например, активы с отсроченной добычей металла на три месяца на Лондонской бирже стоят около 8,1 тысячи долларов за тонну. Это наиболее высокий показатель с 2013 года. Самые дорогие медные фьючерсы появились на Шанхайской бирже — по 9,1 тысячи долларов за тонну.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стоимость нефти марки Brent сегодня в ходе торгов впервые с 26 февраля 2020 года превысила отметку в 54 доллара за баррель. Подорожание «черного золота» было отмечено на фоне достигнутого странами ОПЕК+ соглашения. Оно предусматривает, что Россия увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. При этом Саудовская Аравия и ряд стран, входящих в организацию, сократят добычу энергоресурса.