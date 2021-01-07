Илон Маск стал самым богатым человеком на планете 

До сих пор рейтинг миллиардеров с октября 2017 года возглавлял Джефф Безос , владелец Amazon. Состояние Маска оценивается в 188,5 миллиарда долларов, в то время как у Безоса на полтора миллиарда меньше.

Такой рывок произошел потому, что рост котировок на рынке электромобилей сегодня составил 4,8 процента.

Хозяин Теслы и SpaceX отреагировал на новость в Твиттере весьма лаконично. Он написал «Как странно».

Как ранее сообщал «Рамблер», американский предприниматель Илон Маск, который является руководителем компаний Tesla и SpaceX, переехал из Калифорнии в Техас.

Маск ранее заявлял о возможности переноса головного офиса Tesla из Калифорнии в другой американский штат, в том числе в Техас или Неваду. Губернатор Техаса сообщал, что обсуждал с Маском такую возможность.

Предприниматель подвергал критике власти Калифорнии за принятие слишком жестких, по его мнению, мер в сфере борьбы с пандемией.