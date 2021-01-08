Сочи побил олимпийский рекорд по туристам 

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что курорты города побили рекорд по посещаемости, установленный во время Олимпиады 2014 года. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Копайгородского, суточная загрузка в горном и прибрежном кластерах Сочи составляет около 110 тысяч человек.

В то же время, по словам мэра, в городе не зафиксировали вспышек коронавируса и эпидемиологическая обстановка остается спокойной. Открытый для заболевших туристов обсерватор пустует.

Как писал «Рамблер», перед новогодними каникулами Копайгородский предупредил, что туристов с симптомами COVID-19 начнут отправлять в обсерватор.