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Сочи побил олимпийский рекорд по туристам 

Мария Иванова 36 минут назад
Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что курорты города побили рекорд по посещаемости, установленный во время Олимпиады 2014 года. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным Копайгородского, суточная загрузка в горном и прибрежном кластерах Сочи составляет около 110 тысяч человек.
В то же время, по словам мэра, в городе не зафиксировали вспышек коронавируса и эпидемиологическая обстановка остается спокойной. Открытый для заболевших туристов обсерватор пустует.
Как писал «Рамблер», перед новогодними каникулами Копайгородский предупредил, что туристов с симптомами COVID-19 начнут отправлять в обсерватор.
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Власти города договорились с гостиничным комплексом «Омега», который предоставил площади для обсерватора. Минздрав, Роспотребнадзор, полиция и Росгвардия согласились обеспечить его работу.
Экономика , Видео , Алексей Копайгородский , Росгвардия , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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