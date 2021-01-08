Дерипаска: мировым лидером станет Китай 

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предсказал скорое мировое лидерство Китая.

«Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях», — написал предприниматель в своем телеграм-канале.

Акционер En+ Group считает, что следующий съезд Коммунистической партии Китая (КПК), который состоится в 2022 году, надолго сделает Си Цзиньпина лидером не только Китая, но и всего мира.

Бизнесмен также заявил, что президент США Дональд Трамп «уходит с позором», однако после его ухода в Вашингтоне «вряд ли начнется новая эра».

Как сообщал «Рамблер», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Они прервали совместное заседание с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, которые собрались, чтобы утвердить результаты выборов президента. В столкновениях погибли пять человек.