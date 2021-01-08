Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0082
17.12
1.2263
21.12
13.12

Дерипаска: мировым лидером станет Китай 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Дерипаска: мировым лидером станет Китай
Фото: ТАСС
Российский бизнесмен Олег Дерипаска предсказал скорое мировое лидерство Китая.

«Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях», — написал предприниматель в своем телеграм-канале.

Акционер En+ Group считает, что следующий съезд Коммунистической партии Китая (КПК), который состоится в 2022 году, надолго сделает Си Цзиньпина лидером не только Китая, но и всего мира.
Бизнесмен также заявил, что президент США Дональд Трамп «уходит с позором», однако после его ухода в Вашингтоне «вряд ли начнется новая эра».
Как сообщал «Рамблер», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Они прервали совместное заседание с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, которые собрались, чтобы утвердить результаты выборов президента. В столкновениях погибли пять человек.
Видео дня. Илон Маск стал богатейшим человеком мира
Комментарии 111
Экономика , Олег Дерипаска , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , En+ Group
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение