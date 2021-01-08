Загрузка «Турецкого потока» за год выросла в 2,2 раза 

Алексей Миллер, передает ТАСС. Загрузка газопровода «Турецкий поток» для европейских потребителей за год выросла в 2,5 раза. Об этом рассказал глава «Газпрома»

За год с момента запуска трубопровода «Газпром» нарастил загрузку в 2,2 раза. С 1 января 2021 года начались активные поставки российского газа в Сербию и Боснию и Герцеговину. Всего газопровод поставляет топливо в шесть европейских государств.

Среди европейских потребителей газа, поступающего через Черное море по «Турецкому потоку», — Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина.

При этом Турция, Греция и Северная Македония в 2020 году увеличили закупку газа у «Газпрома».

Как сообщал «Рамблер», «Турецкий поток» — газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.