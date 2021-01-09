Россия реализует крупнейший за последние 30 лет транспортный мегапроект 

Россия начала крупнейший за последние тридцать лет инфраструктурный проект — строительство скоростной автомагистрали М12 «Москва — Казань». Ввести дорогу в эксплуатацию планируется уже в 2024 году. Издание «Взгляд» выяснило, почему трасса имеет колоссальное значение для экономики страны.

Трасса М12 будет построена сразу практически с нуля. Принципиальное решение о строительстве дороги не раз откладывалось, но в прошлом году оно было принято. Вячеслав Петушенко , глава группы компаний «Автодор» констатировал, что подобных сверхзадач не ставилось в истории России и СССР, за исключением разве что Великой Отечественной войны. Уже в начале сентября были объявлены подрядчики семи этапов магистрали с общей суммой контрактов 464 млрд рублей.

В пользу строительства новой трассы сыграла общая ситуация в экономике России. Крупные инфраструктурные проекты давно считаются наиболее эффективным ответом на кризисы.

Необходимость дополнительно простимулировать спрос в экономике, ослабленной пандемией, решила судьбу мегапроекта.

«Трасса обеспечит скоростное, безостановочное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России — Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской, придав регионам импульс к ускоренному развитию», — заявил Михаил Мишустин.

По новой платной трассе протяженностью 729 километров доехать из Москвы в Казань можно будет всего за шесть с половиной часов вместо нынешних 12-13 часов по дороге М7.

В то же время магистраль М12 возрождает исходный замысел дороги М7, которая в 1950-х годах проектировалась как первый участок будущей трассы Москва-Пекин (во Владимирской области ее до сих пор называют «пекинкой».