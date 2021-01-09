Эксперты объяснили рост цен на бензин в России 

Эксперты объяснили, почему в Британии бензин в прошлом году подешевел на 14%, а в России вырос в цене на 1,9%.

Эта ценообразовательная коллизия связана с действием демпфирующего механизма. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Независимый топливный союз (НТС).

В условиях падения цен на нефть на мировом рынке бензин превратился в своеобразный налог. При поставке топлива на внутренний рынок нефтеперерабатывающие заводы должны были дополнительно платить в бюджет довольно большие суммы.

Например, весной размер доходил до 20 тыс. рублей за тонну.

Если бы не демпфер, бензин в России подешевел бы на 5–8%, полагают в НТС.

В других странах цены на топливо уменьшились довольно серьёзно: в Люксембурге на 13%, в Норвегии — на 10%, в Австрии и Ирландии — на 15%, в Великобритании — на 14%.