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Эксперты объяснили рост цен на бензин в России 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперты объяснили рост цен на бензин в России
Фото: ТАСС
Эксперты объяснили, почему в Британии бензин в прошлом году подешевел на 14%, а в России вырос в цене на 1,9%.
Эта ценообразовательная коллизия связана с действием демпфирующего механизма. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Независимый топливный союз (НТС).
В условиях падения цен на нефть на мировом рынке бензин превратился в своеобразный налог. При поставке топлива на внутренний рынок нефтеперерабатывающие заводы должны были дополнительно платить в бюджет довольно большие суммы.
Например, весной размер доходил до 20 тыс. рублей за тонну.
Если бы не демпфер, бензин в России подешевел бы на 5–8%, полагают в НТС.
Генпрокуратура выявила попытки повышения цен на продукты
В других странах цены на топливо уменьшились довольно серьёзно: в Люксембурге на 13%, в Норвегии — на 10%, в Австрии и Ирландии — на 15%, в Великобритании — на 14%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ повышают акцизы на бензин.
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Экономика , Генпрокуратура РФ
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