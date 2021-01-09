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Чиновница заявила о нерентабельности лечения сельчан 

Павел Тиунов 1 час назад
Чиновница заявила о нерентабельности лечения сельчан
Фото: РИА Новости
Глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина заявила, что заниматься лечением пациентов в одном из сёл региона — нерентабельно, сообщает «Пятый канал». Чиновница провела параллель с бессмысленностью запуска в селе крупного супермаркета.
Речь о селе Харагун, жители которого недавно пожаловались, что за медицинской помощью им приходится ездить в город Хилок, где много времени уходит на ожидание в огромных очередях. Если вызывать «скорую помощь», то она в село вообще может не приехать, добавили сельчане. Люди задали вопрос о бедственном положении местной больницы: почему у медучреждения существует кредиторская задолженность, а власти при этом не предпринимают усилий для увеличения потока пациентов. На что получили категоричный ответ: перевод медучреждения на круглосуточный режим работы в селе не возможен, поскольку это финансово не выгодно.
Министр здравоохранения региона Анна Шагина также пояснила почему, например, в селе до сих пор нет супермаркета местной крупной торговой сети. По ее словам, магазин не сможет окупить сам себя. По той же логике, отметила чиновница, появление в Харагуне больницы не имеет смысла.

«А теперь поговорим про медицину. А теперь про рентабельность медиков поговорим», — возмущенно продолжила Шагина.

Она при этом поинтересовалась зачем сельчанам круглосуточная больница — поесть или переночевать.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», скандальным заявлением прославилась чиновница из Свердловской области. Директор департамента молодёжной политики местного парламента Ольга Глацких на встрече с активистами Кировграда заявила, что молодым людям самим придётся строить свою жизнь, поскольку «государство ничего вам не должно» и вообще «не просило ваших родителей вас рожать».
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