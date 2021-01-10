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Возникла проблема с продажей защитных масок и экранов для лица 

Российская Газета 20 минут назад
Производитель масок пожаловался на проблемы с продажей
Фото: ТАСС
Индивидуальный предприниматель из Астрахани Александр Савкин столкнулся с проблемой, которой, признаться, не ожидал. Об этом я рассказала президенту Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину. И попросила помочь.
Разговор состоялся во время эксклюзивной онлайн-конференции с главой ТПП (она состоялась в "Российской газете" 28 декабря 2020 года).
Предприниматель не может обеспечить оптовый сбыт для товаров своего предприятия. Что за товары? Маски и защитные экраны для лица. Александр начал выпускать их в пандемию.
"Я могу запустить серийное производство в любой момент, — поделился он с "РГ". — Но не буду, потому что их некуда девать".
Сергей Николаевич, с розницей у Александра Савкина не было вопросов. А крупных покупателей, готовых приобретать 50, 100 тысяч упаковок, он сам найти не может. У него есть предложение. Надо создать федеральную онлайн-площадку, где можно было бы находить крупных покупателей. Как вам такая идея?
Сергей Катырин: Сбыт сегодня — самая главная проблема всего бизнеса. Но, мне кажется, что онлайн-площадок сегодня уже видимо-невидимо. Это первое.
Второе. Сейчас создано достаточно много маркет-плейсов и других инструментов, которые позволяют находить покупателей. Надо их внимательно изучить. И, третье. На сайте ТПП тоже есть такой ресурс. Не уверен, что нужна дополнительная онлайн-площадка.
Но сбыто-то у нашего предпринимателя так и нет!
Сергей Катырин: Я ему советую поработать с Астраханской ТПП. С точки зрения возможности продвижения, это один из вариантов. Многие региональные палаты научились работать по продвижению.
У нас есть такое направление — "бизнес-миссия" (выставочная деятельность — прим. Ред.), которое мы в связи с ситуацией научились теперь делать не офлайн, а онлайн. Миссии проходят даже с нашими зарубежными партнерами. И это, в первую очередь, наши коллеги в регионах организовывают. Уральская палата с представителями США провела очень интересную бизнес-миссию.
Так что надо посмотреть, насколько продукция может быть интересна кому-то в российских регионах и за рубежом.
Значит, если предприниматель обратится в Астраханскую палату, ему, по крайней мере, попытаются помочь?
Сергей Катырин: Если не попытаются, мы будем их сильно критиковать. Обязанность палаты — приложить все усилия, чтобы помочь своим предпринимателям.
Хорошо, обратимся. И потом расскажем, что получилось.
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Комментарии
Экономика , Сергей Катырин , Александр Савкин , Торгово-промышленная палата , "Российская газета"
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