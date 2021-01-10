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В Швеции испугались газовой войны из-за нетерпимости Байдена к «Северному потоку-2» 

Майк Габриелян 1 час назад
Шведская газета Svenska Dagbladet проанализировала ситуацию со строительством «Северного потока-2». Издание пишет (перевод Иносми), что победа Джо Байдена на президентских выборах чревата эскалацией газовой войны в непосредственной близости от Швеции. По мнению журналистов, Байден более жесткий противник российского проекта, чем Трамп, и хочет, чтобы Европа покупала американский газ.
Ранее Джо Байден подчеркнул, что Россия благодаря «Северному потоку — 2» сможет обойти Украину как транзитную страну и лишить ее доходов.

«Лучшая альтернатива — это поставки сжиженного природного газа из Америки», — заявлял тогда вице-президент.

Однако «Северный поток» может рассчитывать на постоянную поддержку Германии. Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что газопровод будет достроен: «Вопрос лишь когда».
Пресс-секретарь российско-европейского проекта Йенс Мюллер также подчеркнул, что «Северный поток — 2» строго соблюдает международное морское право и в свое время будет построен.
Газ Азербайджана в Европе создает риски для России
Газовый проект поддержала и Еврокомиссия. Президент Урсула фон дер Ляйен отметила, что Комиссия «внимательно следит» за правовой деятельностью американской стороны.

«Комиссия категорически против односторонних санкций против европейских компаний, ведущих законный бизнес. Такие меры неприемлемы и противоречат международному праву», — заявила она.

Однако Вашингтон не прислушался к ЕС, и минувшей осенью угроза санкций только расширилась. Ужесточенный закон о санкциях будет применяться при Байдене и может иметь решающее влияние на его отношения с Россией. В Москве признают, что США продолжают «крестовый поход» против «Северного потока — 2» и это угрожает российским интересам. Теперь конфликт из-за газа в Балтийском море рискует обостриться — делает вывод шведское издание.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Кремль прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2».
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Экономика , Видео , Йенс Мюллер , Джозеф Байден , ЕС , Еврокомиссия
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