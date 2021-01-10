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Лукашенко пожелал более справедливой цены за российский газ 

Майк Габриелян 1 час назад
Российский газ обойдется Белоруссии в 2021 году в 128,5 долларов за тысячу кубометров. Такую цифру назвал президент Александр Лукашенко в эфире канала «Россия 1».

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой", — сказал Лукашенко.

По его словам, пока он не обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Белорусский лидер порка не планирует поднимать эту тему.
Лукашенко назвал валютный союз с Россией «венцом, к которому нужно прийти»
В декабре был подписан протокол о формировании цены российского для Белоруссии в 2021-м. В прошлом году цена составляла 127 долларов за тысячу кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко считает, что интеграция России и Белоруссии должна быть более тесной.
Экономика , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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