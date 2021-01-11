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Цены на бензин взлетят вверх — эксперты 

Deita.ru и ещё 20 3 часа назад
Цены на бензин в России продолжат рост
Фото: РИА Новости
С декабря 2020 года по сегодняшний день бензин марки АИ-92 и АИ-95 подорожал на 8%. Об этом стало известно из данных, собранных исследовательской группой "Петромаркет", сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Коммерсант.
По прогнозам специалистов, несмотря на то, что за последний месяц ушедшего года цена на бензин выросла почти до 49 тысяч рублей за тонну, в январе рост стоимости топлива может продолжиться. Одной из главных причин подорожания станет увеличение цены нефти.
Напомним, что с начала года она уже поднялась на 10% до 56 долларов за баррель. Эксперты объяснили, что рост оптовых цен на горючее произошёл также из-за снижения предложения на внутреннем рынке. Объём продаж бензина в конце декабря снизился на 15%.
Участники рынка надеялись на то, что государство компенсирует им часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, однако уже в январе 2021 именно российские компании заплатят по этому механизму в бюджет. В свою очередь повышение цен на нефть, как полагают специалисты, играет только на руку нефтекомпаниям, для которых экспорт бензина становится ещё более выгодным.
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Экономика , РИА "Дейта"
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