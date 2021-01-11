В России готовят новые требования к сигаретам 

Согласно прорабатываемому стандарту, сигареты должны быть самозатухающими. Еникеев объяснил, что это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Документ может быть утвержден через два года.

По словам Еникеева, такая практика получила широкое распространение в странах Европы. Кроме того, как рассказал представитель МЧС, в СССР были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило.

В настоящее же время в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит. В результате в России происходит много пожаров из-за неосторожного курения.