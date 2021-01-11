Курс доллара: прогноз на 2021 год 

Эксперт банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал курс доллара в 70-80 рублей и евро за 82-92 рубля в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Тимошенко напомнил, что в конце 2020-го российская валюта росла и к доллару, и к евро благодаря позитиву на мировых рынках, связанному с вакцинацией и мерами поддержки экономики США.

Эксперты «Русского Стандарта» подсчитали, что в прошлом году жители России чаще продавали иностранную валюту, чем покупали: 53 против 47 процентов от общего числа обменных операций.

Тимошенко перечислил факторы, из-за которых рубль может снова обвалиться: это замедление мировой экономики на фоне новых волн коронавируса, неопределенность с программой стимулов американской экономики, обострение торговой войны между США и Китаем, санкции Запада против России.

Как писал «Рамблер», ранее аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что курс доллара вернется к 68-70 рублям в первой половине 2021 года, если против страны не введут новые санкции. Снижение евро, по его мнению, будет менее ощутимым из-за роста европейской валюты к доллару.

В первую неделю 2021 года судьбу рубля определит отчет по рынку труда США, который опубликуют в пятницу, 15 января. Если заявок на пособия по безработице стало меньше, это положительно скажется на финансовых рынках.