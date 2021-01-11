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В ЦБ рассказали о планах на 2021 год по развитию банковского регулирования 

Банки.ру 1 час назад
ЦБ в 2021 году продолжит совершенствовать банковское регулирование
Фото: РИА Новости
Банк России в 2021 году продолжит совершенствовать банковское регулирование, чтобы его настройка в том числе дала возможность банкам еще более точно оценивать риски и при этом способствовала развитию кредитования экономики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на днях на сайте регулятора.
В частности, продолжится внедрение стандартизированного подхода «Базеля III» к оценке кредитного риска по необеспеченным розничным кредитам (включая кредитные карты), что, как поясняют в ЦБ, может дополнительно высвободить капитал для расширения кредитования.
Будут совершенствоваться подходы к оценке рисков по ссудам для поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, жилищного строительства и ипотечного кредитования, а также для сохранения потенциала банков по кредитованию экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Ранее анонсированные изменения в регулирование, направленные на ограничение кредитования сделок слияния и поглощения, должны вступить в силу с 1 октября 2021 года.
Планируется снизить порог по размеру активов для добровольного использования банками подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB-подход) с 500 млрд до 150 млрд рублей.

«Такие изменения позволят большему количеству банков перейти на более прогрессивный способ оценки достаточности капитала и формирования резервов», — отмечается в сообщении.

Продолжится работа над концепцией обязательного перехода системно значимых банков на ПВР. Консультативный доклад на эту тему, в котором более подробно будет изложено видение этого процесса, может быть опубликован в 2021 году. Кроме того, Банк России в этом году планирует вернуться к проработке вопроса о дифференцированных надбавках к достаточности капитала системно значимых банков, а также о введении для них норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30).
Продолжится подготовка к внедрению новых подходов к оценке процентного риска по банковскому портфелю и рыночного риска, в том числе валютного риска, в соответствии с международными стандартами.
Планируется ввести новый расчет размера операционного риска, включаемого в нормативы достаточности капитала, что позволит банкам применять показатель потерь для расчета величины капитала на покрытие операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации событий операционного риска.
В октябре 2021 года ожидается вступление в силу новой методики оценки кредитного риска по производным финансовым инструментам согласно новому стандартизированному подходу «Базеля III» для расчета обязательных нормативов банков с универсальной лицензией.
Продолжится работа по повышению прозрачности деятельности кредитных организаций и банковских групп. Планируется, что с 1 октября 2021 года вступят в силу новые требования к раскрытию информации об оценке процентного риска банковского портфеля, а также об оценке кредитного и операционного рисков в соответствии с новыми стандартизированными подходами «Базеля III».
Предполагается, что в I квартале 2021 года вступят в силу изменения в порядок раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами: предусматривается упрощение процедуры раскрытия этой информации. Максимальную доходность по вкладам банки будут рассчитывать по новым правилам, предусматривающим учет в расчете показателя всех условий повышенного дохода вкладчиков.
Кроме того, Банк России продолжит совершенствовать регулирование деятельности банков с базовой лицензией.
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Экономика , Центральный банк России
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